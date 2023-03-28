У Польщі затримали ще трьох людей у справі про шпигунство на користь Росії

У Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали трьох іноземних громадян. Вони, як стверджується, організували спостереження за маршрутом транспортування військової техніки та спорядження до України. Про це повідомила агенція PAP із посиланням на заступника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жарина.

За даними польської влади, затримані були учасниками шпигунської мережі, яка працювала на користь Росії. Спецслужби вважають, що вони встановили приховані відеокамери на залізниці, яка повʼязувала аеропорт Жешува та станцію на кордоні з Україною: цим маршрутом до України йде військова техніка від західних союзників. Цим же маршрутом їхали до Києва президент США Джо Байден та інші західні політики.

Загалом у цій справі заарештовані 12 осіб, про арешт шістьох із них стало відомо 15 березня. Стверджується, що заарештовані так само поширювали дезінформацію проти Варшави – подробиць цього звинувачення не наводиться.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська контррозвідка затримала, а суди заарештували щонайменше 23 особи за підозрою в роботі на Москву та Мінськ. Найчастіше їх звинувачують у збиранні інформації про військову та транспортну інфраструктуру країни.