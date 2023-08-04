Кремль намагається створити сприятливі умови для більшого залучення громадян в армію – ISW

Кремль намагається створити сприятливі умови для залучення більшої кількості добровольців для служби в Збройних силах РФ. Про це йдеться в огляді американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Аналітики вказують на те, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов’язкове державне страхування життя та здоров’я добровольців і мобілізованих, які беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що Міністерство оборони Росії залучило з січня по липень 2023 року понад 231 тисячу добровольців.

Крім того, повідомляється, що ПВК «Вагнер» продовжує вербування найманців у Росії, а інша ПВК «Редут» здійснює набір, не вимагаючи від добровольців підписувати військові контракти з Міноборони Росії.

Раніше британська розвідка також звертала увагу на те, що нині російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії ще більше чоловіків.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.