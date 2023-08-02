Росія створює нові війська. Без нової хвилі мобілізації наповнити їх буде ніким – британська розвідка

За останні два місяці Росія, ймовірно, почала формувати нові великі військові з’єднання, щоб посилити свої наземні сили у війні проти України. Про це пише Міністерство оборони Британії, і вказує як таке нове формування 25-ту загальновійськову армію.

«Після вторгнення в Україну Росія переважно задіяла мобілізованих резервістів для поповнення сформованих з’єднань або у складі піхотних полків територіальної оборони. Росія рідко формує нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії, створені як самодостатня сила. Винятком був лише створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано. Росія, найімовірніше, будь-яке нове формування розгорне як резерв в Україні», – йдеться в повідомленні.

Британська сторона зауважує: у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО.

«Без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію», – кажуть у британському Міноборони з посиланням на дані розвідки.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.