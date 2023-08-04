У МЗС Польщі кажуть, що надали Білорусі докази порушення кордону гелікоптерами

Влада Польщі каже, що надала Білорусі «переконливі докази» інциденту з порушенням кордону гелікоптерами, йдеться в повідомленні польського Міністерства закордонних справ.

«4 серпня посольство Польщі у Мінську передало міністерству закордонних справ Республіки Білорусь детальну інформацію, яка беззаперечно підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі 1 серпня 2023 року двома білоруськими військовими гелікоптерами», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у польському МЗС, «наведені дані суперечать позиції Республіки Білорусь, викладеній в офіційних заявах її МЗС та Міноборони».

«Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити усі провокації на польсько-білоруському кордоні», – йдеться у заяві МЗС Польщі.

1 серпня в Міністерстві оборони Польщі заявили про те, що два вертольоти Білорусі 1 серпня порушили її державний кордон. Водночас, Міністерство оборони Білорусі заперечує цей факт.