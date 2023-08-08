Польща надішле додаткові війська на кордон із Білоруссю

Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє 8 серпня Польське агентство новин (PAP).

Напередодні голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон із Білоруссю.

«У звʼязку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону», – йдеться у заяві Блащака.

Агенція PAP уточнює, що зараз на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців.

У Польщі стали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». На початку липня на кордон відправили 500 поліцейських.

1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни. Мінськ це заперечує. Після цього Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери двох бригад польської армії.