У Польщі затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК «Вагнер» – міністр

Агентство внутрішньої безпеки Польщі разом із поліцією ідентифікували і затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали російської ПВК «Вагнер» у Кракові та Варшаві. При це у твіттері написав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Він уточнив, що «обом інкримінували, зокрема, шпигунство, їх заарештували».

Інших подробиць Камінський не навів, пообіцявши більше інформації незабаром.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йдеться про наліпки, на яких був напис: «Ми вже тут, приєднуйся до нас», і к’юаркод. У Кракові такі наліпки були у різних районах міста, зокрема у громадському туалеті. У Варшаві помітили наліпки на бульварах Вісли. Якщо зісканувати к’юаркод – відкривається сторінка ПВК «Вагнер».

Курували діяльність затриманих із Москви, повідомив згодом уповноважений уряду у справах безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

«Докази вказують на те, що чоловіки отримали пропагандистські матеріали в Москві, разом зі списком місць, які вони мають відвідати. 10 серпня вони працювали у Кракові, 11 серпня – у Варшаві. Обоє затриманих почули низку звинувачення, зокрема, у розвідувальній діяльності на користь іншої країни і проти Польщі, пропагуванні збройної, терористичної організації. Також їх звинувачують у підтримці військової агресії Росії проти України», – повідомив Жарин у твіттері.

За його словами, зібрані докази вказують, що чоловіки діяли в публічних місцях, розклеювали агітаційні наліпки, фотографували свою роботу і пересилали фото «роботодавцям». Винагороду отримували регулярно, за словами Станіслава Жарина, росіяни мали заробити 500 тисяч рублів (20 тисяч злотих). Урядовець певен: це елемент гібридної і психологічної війни проти Польщі, мета якої залякати польське суспільство. Затриманим дали три місяці тимчасового арешту.

Раніше стало відомо, що Польща почала посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів.