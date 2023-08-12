Польща починає навчальну операцію Rengaw на межі з Білоруссю – Блащак

На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня.

Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.

«Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського в Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації», – цитують Блащака польські медіа.

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Блащак оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як таку, що викликає тривогу. Він висловив упевненість, що кордон Польщі перебуває в небезпеці:

«Ми спостерігаємо тривалий тиск на польський кордон, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує до цього білоруський режим. Безсумнівно, що білоруський режим співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої країни».

Міністр оборони нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Gryf, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. У ній візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, які підтримують прикордонну службу.

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Раніше повідомлялося, що Польща відправить на східний кордон 2 тисячі військових.

Польща почала посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів.