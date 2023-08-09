Польща додатково направить до кордону з Білоруссю дві тисячі військових

Польща відправить ще дві тисячі військових для зміцнення свого східного кордону з сусідньою Білоруссю, заявив 9 серпня заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік у той час, як рекордна кількість мігрантів намагається перетнути кордон.

«Це буде підкріплення не з тисячі, а з двох тисяч солдатів», – сказав Мацей Васік державному інформаційному агентству PAP, додавши, що цей крок був схвалений міністром оборони після запиту національного прикордонного відомства про додаткову силу.

Планується, що війська будуть розгорнуті протягом двох тижнів і приєднаються до двох тисяч солдатів, які вже розміщені біля кордону.

Напередодні голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон із Білоруссю – «у зв’язку з динамічною ситуацією» там.

​У Польщі почали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди перемістилися найманці угруповання «ПВК Вагнер». На початку липня на кордон відправили 500 поліцейських.

1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни. Мінськ це заперечує. Після цього Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери двох бригад польської армії.