Польща стягує війська до кордону: що відбувається?

- Польща вимагає пояснити, як два білоруські вертольоти залетіли на її територію. Білорусь заперечує, що порушила повітряний простір Польщі. Тим часом «вагнерівці» споруджують фортифікаційні споруди в Осиповичах, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Чи справді можуть «вагнерівці» піти з Білорусі на Польщу? Як реагують на порушення кордону у Польщі та як реагуватиме НАТО?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Тим часом між Польщею та Україною – дипломатичне непорозуміння. Спочатку Україна запросила на бесіду посла Польщі через висловлювання чиновника канцелярії польського президента про українську невдячність. Згодом Польща запросила поговорити українського посла. Врешті представник польського МЗС резюмував, що зараз взаємини Варшави та Києва «не найкращі». Що це означає та чим обернеться?
- А в Росії – масовий підпал військкоматів. За два дні у різних російських містах нарахували 25 таких випадків, дані зібрало російське видання The Insider. Хто підпалює військові установи і з якою метою? Та як це повпливає на війну Росії проти України? Докладніше – у «Свобода Live».
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