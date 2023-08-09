Шойгу заявив про «кратне зростання загроз» для РФ від Польщі й Фінляндії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді в Москві 9 серпня назвав Польщу «головним інструментом антиросійської політики США» і висловив думку, що загрози для Росії на західному і північно-західному напрямку «кратно зросли» останнім часом. Причиною цього він назвав «мілітаризацію Польщі» і вступ до НАТО Фінляндії й у перспективі – Швеції.

Як заявив Шойгу, «ризики для Росії» несуть масштабні закупівлі Польщею озброєння у США, Великій Британії і Південній Кореї. Вступ до НАТО Фінляндії він назвав «дестабілізуючим фактором», припустивши, що на території цієї країни може бути розміщена «ударна зброя», здатна вражати російську територію на більшу глибину.

За словами Шойгу, «іде опрацювання заходів щодо нейтралізації загроз із боку країн Заходу». Про які саме заходи йдеться – він не уточнив.

Фінляндія вирішила відмовитися від традиційного нейтралітету і вступити до НАТО після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. Таке ж рішення ухвалила і Швеція, заявку якої поки що не схвалили дві з 31 країн НАТО. Польща також ухвалила рішення зміцнювати свої збройні сили після російського вторгнення в Україну. Були вжиті й інші заходи щодо зміцнення так званого східного флангу НАТО.

Водночас однією з цілей повномасштабного вторгнення президент Росії Володимир Путін називав загрози, які нібито несло Росії розширення НАТО. США та їхні союзники застерігали Москву від вторгнення, заявляючи, що відповіддю на нього буде зміцнення обороноздатності альянсу.

Представники російської влади раніше заявляли, що не бачать особливих загроз від вступу Фінляндії до НАТО, оскільки Фінляндія не має територіальних претензій до Росії. Польща їх теж не має.

В останні тижні Польща висловлює серйозне занепокоєння у зв’язку з розміщенням у Білорусі найманців ПВК «Вагнер». Путін нещодавно виступив із непрямою погрозою Польщі, назвавши її західні території «подарунком Сталіна» після Другої світової війни.