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США схвалили продаж Фінляндії ізраїльської системи ППО

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (праворуч) і командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Амір Ешель стоять біля системи протиракетної оборони «Праща Давида» (архівне фото)

США схвалили продаж Фінляндії ізраїльської системи протиракетної оборони «Праща Давида», пише The Times of Israel.

Цю систему вперше продадуть іншій країні.

Фінляндія оголосила про бажання придбати її ще у квітні, відразу після вступу до НАТО. Однак купівля вимагала схвалення від США, з якими Ізраїль спільно розробив «Пращу Давида».

Вартість угоди складе близько 316 мільйонів євро.

«Праща Давида», яка діє в Ізраїлі від 2017 року, здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів.

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