У Фінляндії можуть зʼявитися військові бази США – Helsingin Sanomat

Влада США та лідери Фінляндії, яка стала членом НАТО, обговорюють двосторонню оборонну угоду, яка дозволить американським військам використовувати фінські військові бази, пише видання Helsingin Sanomat.

Передбачається, що угода, параметри якої ще не затверджені, дозволить США розміщувати на території Фінляндії військових, озброєння, а також будувати інфраструктурні обʼєкти за рахунок американського оборонного бюджету. Фактично, пише російська служба Бі-Бі-Сі, угода дасть США можливість розміщувати у Фінляндії військові бази.

Helsingin Sanomat зазначає, що йдеться про угоду, яка є у США з іншими країнами НАТО, наприклад, з Норвегією, де американські військові використовують аеропорт біля Осло і вклали в його інфраструктуру близько 170 мільйонів доларів.

Заступник керівника політичного департаменту МЗС Фінляндії Мікаель Антелла підтвердив роботу над угодою. Він не став розкривати подробиці, наголосивши, що угода забезпечить безперешкодну та швидку співпрацю зі США у всіх ситуаціях, коли цього вимагають міркування безпеки.

Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня. Країна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Доти Фінляндія не планувала відмовлятися від нейтрального статусу.

У міністерстві оборони Росії заявили, що російські сили протиповітряної оборони стали відпрацьовувати «захист кордонів» після вступу Фінляндії до НАТО.