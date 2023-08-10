На кордоні кордону з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Ми перекидаємо армію ближче до кордону з Білоруссю. Близько 10 тисяч солдатів буде на кордоні – 4 тисяч безпосередньо підтримуватиме прикордонну службу, 6 тисяч буде в резерві.Робиться для того щоб відлякати агресора і не дати йому атакувати», – сказав він в ефірі Radio Jedynka.

Маріуш Блащак вкотре наголосив, що не можна применшувати загрозу від Мінська і те, що два гвинтокрили 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, було спільною провокацією Росії і Білорусі.

Днями Міноборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. За даними агенції PAP, зараз на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців.

У Польщі стали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». На початку липня на кордон відправили 500 поліцейських.