Голова Stratcom НАТО не бачить прямої загрози з боку вагнерівців у Білорусі

Наразі російська приватна військова компанія «Вагнер» у Білорусі має надто мало сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу, а її зброя «не підходить для таких військових цілей», заявив директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій (Stratcom) Яніс Сартс в ефірі каналу TV3, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Водночас, за словами Сартса, «не можна виключати провокацій за участю найманців на кордоні», цитує Delfi. Він звернув увагу на те, що деякі вагнерівці – це «колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсій».

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Директор Stratcom стверджує, що угруповання, яке розташоване в Білорусі, «фінансується досить погано», а найманці «нічого не роблять, поки їм не платять». Крім того, за словами Сартса, «несхоже, що хтось готовий фінансувати диверсії», тому «рівень загрози з боку ПВК «Вагнер» знизився».

«Але все може змінитися», – попередив він.

24 липня Міністерство оборони Латвії заявило, що вагнерівці на території Білорусі не становлять загрози для країни. Через тиждень президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що прикордонна служба повинна уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і бути готовою реагувати на можливі провокації з боку найманців ПВК.

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У Литві також по-різному оцінюють ступінь загрози вагнерівців, які перебувають у Білорусі. Міністр оборони Литви раніше заявляв, що їхня близька присутність «фундаментально не змінює безпекову ситуацію в регіоні», а президент Гітанас Науседа, навпаки, неодноразово попереджав про небезпеку такого сусідства.

Військово-політичне керівництво Польщі в оцінці ситуації одностайно вбачає у вагнерівцях загрозу. На тлі інформації про переміщення частини найманців до польського кордону, а також у зв’язку з навчаннями на заході Білорусі Варшава вирішила значно наростити свій військовий потенціал біля білорусько-польського кордону.

Найманці ПВК «Вагнера» регулярно прибувають до Білорусі з середини липня.