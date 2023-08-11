У розвідці Британії пояснили, що можуть означати білоруські військові навчання поблизу Польщі та Литви

У Міністерстві оборони Британії пояснили, що можуть означати навчання білоруських військових поблизу Гродно – розташованого поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Білоруське оборонне відомство 7 серпня оголосило, що 6-та окрема гвардійська механізована бригада (6 ОМСБр) проведе навчання на північному заході країни, зазначивши, що навчання мають на меті врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні.



Британські військові зауважують, що існує реалістична ймовірність того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників російської ПВК «Вагнер».



«Ці спеціальні навчання, швидше за все, є частиною звичайного циклу підготовки білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОМСБр розташований в Гродно, і малоймовірно, що це формування наразі розгорнуто з засобами забезпечення, які йому знадобляться, щоб зробити його боєздатним. Однак Росія майже напевно прагне просувати білоруські сили як противників НАТО», – повідомляє Міноборони Британії з посиланням на свою розвідку.

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Наприкінці липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі до району Сувальського коридору, який розділяє Польщу й Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Польща почала посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів.

Литва у відповідь на прибуття до Білорусі «вагнерівців» планує закрити два з шести пунктів пропуску.