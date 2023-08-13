Розвідка Британії: ПВК «Вагнер» ймовірно рухається до скорочення чисельності і реконфігурації

Російська ПВК «Вагнер», ймовірно, рухається до процесу скорочення чисельності і реконфігурації, в основному для того, щоб заощадити витрати на зарплату персоналу в період фінансового тиску, заявила 13 серпня розвідка Великої Британії.

«Після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава діяла проти деяких інших бізнес-інтересів власника «Вагнера» Євгена Пригожина. Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то другим найімовірнішим платником є білоруська влада», – заявили у розвідці.

Водночас там додали, що численні сили ПВК «Вагнер» «були б значним і потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальне провадження проти засновника компанії «Вагнер» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь».

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.

Найманці ПВК «Вагнера» регулярно прибувають до Білорусі з середини липня.