«Щоб у Польщі не повторилася Буча»: Варшава створює військову частину поблизу кордону з Білоруссю

Для зміцнення польсько-білоруського кордону і враховуючи російську агресію в Україні в місті Чарна Бялостоцька неподалік від кордону з Білоруссю буде дислокована спеціальна військова частина. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 12 серпня.

«Путін намагається відбудувати імперію, цього разу путінську. Але чи то Росія була білою, червоною чи путінською – вона така сама, якщо йдеться про методи, які вона використовує, якщо йдеться про агресію, до якої вона вдається», – наголосив польський міністр.

Військові новосформованої 1-ої дивізії піхоти Легіонів Війська польського мають розпочати службу в Чарній Бялостоцькій ще до кінця цього року.

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«У відповідь на загрозу ми зміцнюємо Військо польське», – додав Маріуш Блащак.

На думку міністра, ці заходи потрібні, щоб «агресор не наважився вступити до Польщі… щоб у Польщі не повторилася Буча», а також інші воєнні злочини, вчинені в Україні російськими військовими.

Нова дивізія має стати також місцем військової підготовки польської армії.

Раніше повідомлялося, що Польща відправить на східний кордон 2 тисячі військових.

Польща почала посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання «ПВК Вагнера». За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів.