Табір «вагнерівців» у Білорусі активно демонтують – супутниковий знімок

У селі Цель під Осиповичами в Білорусі триває активний демонтаж табору ПВК «Вагнер», повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок Planet Labs.

За підрахунками, третину всіх наметів уже прибрали. Інформація про це з’явилася на тлі вчорашньої авіакатастрофи в Росії, в якій, за даними влади Росії, загинули голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин і його соратники.

Наскільки дозволяє роздивитися знімок за 23 серпня 2023 року, з 273 житлових наметів демонтовано близько 101. Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити близько 20 бійців, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Цель могли залишити близько 2020 вагнерівців із близько 5000, які там перебували.

При цьому скорочення кількості техніки, якщо воно і є, то невелике.

Демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня.

На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість у хорошій якості побачити процес демонтажу. Видно дерев’яні нари для солдатів, які там жили.

Куди могли вивезти ці намети і чи залишили найманці «Вагнера» територію Білорусі, невідомо. На доступних редакції супутникових знімках поки не видно формування подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

У телеграм-каналах, пов’язаних із ПВК «Вагнер», пишуть про те, що частину військових відправляють додому в Росію в тривалі відпустки, але, схоже, якщо це і відбувається, то не має масового характеру, бо в чатах таких повідомлень небагато.

Є ймовірність, що частину найманців почали перекидати до Африки. Про це також є повідомлення в Telegram-каналах, пов’язаних із ПВК. Але може статися і так, що частину «вагнерівців» перекинуть в інші місця в Білорусі. Нещодавно Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла про обладнання бліндажів, придатних для проживання в зимових умовах, на території Репищанського військового полігону, який також розташований поблизу Осиповичів, за 20 кілометрів від села Цель. На супутниковому знімку за 31 липня 2023 року видно близько 30 нових об’єктів, які з’явилися на цьому полігоні.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Матей Вонсік в ефірі Polsat днями заявив, що в Білорусі може бути близько 3,5-5 тисяч «вагнерівців». Він також стверджує, що «повідомлення про те, що вони збираються залишити Білорусь, не відповідають дійсності».

29 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що невелику групу «вагнерівців», до 100 осіб, могли перекинути на захід Білорусі, в район Сувальського коридору. 1 серпня Олександр Лукашенко відповів на цю заяву так: «Жодних 100-осібних загонів ПВК «Вагнер» сюди не перекидали. А якщо і рухалися, то лише для того, щоб передати бойовий досвід бригадам, зосередженим у Бресті та Городні».

Навчання дійсно проходили на цих полігонах за участю інструкторів групи «Вагнера». Про численні навчання за участю інструкторів ПВК неодноразово повідомляли білоруські силовики.

Водночас Лукашенко заявив, що хоче створити білоруську контрактну армію на базі «вагнерівців».