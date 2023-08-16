У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася «Група Вагнер» – ЗМІ

У державному реєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася компанія під назвою «Група Вагнер».

Вона зареєстрована як освітня організація. Її адреса збігається з ймовірним місцем розташування у Білорусі найманців російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.



Витяг із реєстру наводить видання «Ротонда». Згідно з ним, товариство з обмеженою відповідальністю «Група Вагнер» було зареєстровано 4 серпня у райвиконкомі Осиповицького району Могилівської області.



Основною та єдиною діяльністю компанії заявлена освітня. У реєстрі така діяльність проходить під кодом 85590. Під цей код, уточнює «Ротонда», підпадають навчальні центри з корекційними курсами, курси з підвищення кваліфікації, навчання іноземних мов, комп’ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкому читанню.

Після спроби заколоту ПВК «Вагнер» 23-24 червня засновник ПВК Євген Пригожин та Олександр Лукашенко заявили, що «вагнерівці» передислокуються до Білорусі. За численними повідомленнями ЗМІ, для них розбито наметовий табір саме в Осиповицькому районі, поряд із вже існуючою військовою частиною. За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, туди вже приїхали щонайменше 11 колон найманців із військовою технікою. Білоруська влада заявляла, що «вагнерівці» займатимуться навчанням військовослужбовців.



Сам Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі власну юрособу, заявлену як компанію з управління майном.



Приїзд ПВК «Вагнер» до Білорусі викликав занепокоєння Польщі, Латвії та Литви, які межують з Білоруссю і розглядають це як загрозу військового вторгнення або диверсій на їхніх територіях.