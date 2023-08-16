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У Латвії через «посилення гібридної загрози» з боку Білорусі з відпустки викликали всіх прикордонників

За даними прикордонної служби, за останню добу незаконно перетнути кордон намагалися 96 осіб

Державна прикордонна служба Латвії проводить «додаткову мобілізацію» прикордонників, йдеться в повідомленні на сайті відомства, оприлюдненому 15 серпня.

У прикордонслужбі зауважили, що причина такого рішення – «різке посилення гібридної загрози» на кордоні з Білоруссю. За даними прикордонної служби, за останню добу незаконно перетнути кордон намагалися 96 осіб. Відомство також стверджує, що зросло «залучення білоруських органів влади» до організації нелегального переходу кордону.

Прикордонна охорона попросила додаткову підтримку у національних збройних сил і поліції. У збройних силах Латвії підтвердили, що допомагатимуть прикордонникам припиняти спроби нелегальної міграції.

На початку серпня Латвія запровадила посилений режим охорони на кордоні з Білоруссю в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському повітах і Дауґавпілсі.

В уряді тоді заявили, що представники влади Литви та Польщі отримують відомості про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі. Польща також повідомила про посилення охорони.

«Вагнерівці» у Білорусі: Латвія укріплює свій кордон через потенційні загрози (фоторепортаж)
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«Вагнерівці» у Білорусі: Латвія укріплює свій кордон через потенційні загрози (фоторепортаж)

Латвія почала підсилювати заходи безпеки на кордоні з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК «Вагнер» з Росії. Крім того, Рига висунула звинувачення, що Мінськ допомагає мігрантам нелегально потрапляти до Латвії. 

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