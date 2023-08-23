Пригожин і його соратник Уткін – мертві – офіційно

Смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака, що розбився у Тверській області РФ у середу, офіційно підтверджена.

Агенство повітряного транспорту РФ «Росавіація» ввечері повідомило, що у списку загиблих з-поміж інших є голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін.

Також російське відомство написало, що літак Embraer-135 (EBM-135BJ) мав дозвіл на використання повітряного простору, згідно з виданим дозволом.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів, втім факт його загибелі певний час офіційно не підтверджували. Повідомлялося, що літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою літака Пригожина може стояти президент Росії Володимир Путін.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.