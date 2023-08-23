Слідство розглядає «зовнішній вплив» серед версій катастрофи літака, в якому, ймовірно, був Пригожин – ЗМІ

Слідство розглядає різні версії катастрофи літака Embraer Legacy, у списку пасажирів якого був засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, повідомляє російська агенція РБК з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

«Розглядаються всі версії події, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом», – заявив співрозмовник видання. За його словами, місце катастрофи оточене, слідчі вивчають політну документацію та технічні регламенти рейсу.

Раніше телеграм-канали, у тому числі «База» та Mash, повідомили, що одна з версій аварії літака – теракт на борту.

Слідчий комітет Росії повідомив, що «за фактом авіаційної події у Тверській області» порушена кримінальна справа про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту (стаття 263 КК РФ).