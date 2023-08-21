У мережі з’явилося відео з Пригожиним із натяками про ймовірне перебування в Африці

Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у понеділок опублікував своє перше після невдалого заколоту у РФ відеозвернення. Поширений у мережі ролик, ймовірно, знятий в Африці.

Telegram-канали, пов’язані з ПВК «Вагнер», показали як Пригожин стоїть у пустелі в камуфляжі та з гвинтівкою в руках. Позаду нього є ще озброєні люди та пікап. Незалежно перевірити місце і час запису немає можливості.

«Температура +50 – все як нам подобається. ПВК «Вагнер» робить Росію ще величнішою на всіх континентах, а Африку – ще більш вільною. Справедливість і щастя – для африканського народу, «кошмаримо» «ІДІЛ», «Аль-Каїду» та інших бандитів», – каже Пригожин на відео.

Голова «вагнерівців» не уточнив, де саме він перебуває, але додав, що ПВК «Вагнер» набирає людей для виконання «поставлених завдань».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі. Сам Пригожин зареєструвався у Білорусі як юридична особа з компанією щодо управління майном. Але чи з’являвся особисто Пригожин на території Білорусі після невдалого заколоту у РФ, невідомо.

Хоча у липні наближені до Пригожина Telegram-канали показували його, як нібито з Білорусі, вже згодом у мережі з’явилося фото його перебування в кулуарах російсько-африканського саміту в Санкт-Петербурзі. Достеменне місце перебування ватажка «вагнерівців» наразі невідоме.