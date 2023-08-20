Bloomberg: «яструби» в РФ наполягають на відставці Шойгу та мобілізації

Низка прихильників «жорсткої лінії» у керівництві російських силових структур хочуть домогтися від президента РФ Володимира Путіна звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, а також активізації бойових дій в Україні, загальної мобілізації та запровадження воєнного стану. Про це посилаючись на п’ять джерел у російських елітах, пише агентство Bloomberg. Воно не називає прізвищ тих, хто домагається від Путіна посилення курсу.



Агентство наголошує, що з подібними вимогами виступав, зокрема, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який наприкінці червня влаштував озброєний похід на Москву, який сам Путін охарактеризував як заколот. Як пише Bloomberg, багато хто в російському керівництві був здивований тим, що Путін, по суті, ніяк не покарав бунтівників, хоча й не виконав їхні вимоги. Через це могла постраждати репутація Путіна як «гаранта стабільності», хоча Bloomberg наголошує, що загалом російські еліти, як і раніше, не бачать альтернативи Путіну і підтримують статус-кво.

Публікацію агентства присвячено головним чином підготовці Кремля до президентських виборів 2024 року, на яких, як вважають багато коментаторів, Путін знову балотуватиметься на шестирічний термін. Крім війни, що триває в Україні, останнім часом російського президента, за даними джерел, особливо непокоїть курс рубля і питання економічної стабільності.

Співрозмовники Bloomberg сходяться на думці, що Путін не хоче допустити сплеску інфляції перед виборами, що потребує заходів щодо порятунку рубля від вільного падіння. Агентство спирається на припущення, що Путін балотуватиметься на п’ятий термін і використовуватиме свою кампанію, щоб показати, що його влада залишається такою ж міцною та впевненою, незважаючи на санкції, війну та економічні проблеми.