Путін, ймовірно, ще не вирішив долю Суровікіна – ISW

Американський Інститут дослідження війни прокоментував останні повідомлення про домашній арешт російського генерала Сергій Суровікіна в останньому звіті.

За оцінкою ISW, становище Суровікіна в російському військовому та правовому полі залишається незрозумілим.

«Повідомлення про рішення Путіна ізолювати Суровікіна може свідчити про те, що він не вирішив долю Суровікіна на цей момент. Це відповідає політиці Путіна, яка дозволяє опальним або неефективним командирам повертатися до нього, а не повністю їх усуває», – заявили дослідники.

Раніше ISW припускав, що російська ветеранська спільнота намагається реабілітувати Суровікіна після перевірки його зв’язків із ПВК «Вагнер» після спроби заколоту вагнерівців у червні.

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Американське видання Politico напередодні заявило, що генерала Сергія Суровікіна усунули від посади в керівництві російськими бойовими діями в Україні і відправили під домашній арешт. Водночас офіційного розслідування щодо нього нібито немає. Генерал не з’являвся на публіці після спроби заколоту «Вагнера» 24 червня.

Про це журналісти заявили з посиланням на повідомлення, які «циркулюють у середовищі російських військових блогерів та медіа». Офіційно Москва не коментувала його долю.

У червні речник Кремля Дмитро Пєсков назвав спекуляціями повідомлення про те, що Суровікін нібито знав про підготовку заколоту найманцями «Вагнера».