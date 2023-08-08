У розвідці Британії пояснили, навіщо Путін оснащує Росгвардію важким озброєнням

Президент РФ Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням, адже ця структура «має забезпечити безпеку режиму», йдеться в повідомленні розвідки Великої Британії.

Як кажуть у новому зведенні, Росгвардія, яка «розрослась» та налічує до 200 тисяч осіб, була створена в її сучасному вигляді у 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим.

Рішення про посилення сил послідувало за невдалим заколотом «Вагнера» у червні 2023 року, уточнили в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, попри заяву Золотова про те, що його підрозділ «відмінно» діяв під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти «Вагнера»: «це саме та загроза внутрішній безпеці, яку вона мала придушити».

«Оскільки раніше Золотов пропонував, щоб важка техніка включала артилерію та бойові гелікоптери, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму», – зазначають у Міноборони Британії.

Російська Державна дума 19 липня відразу в першому та в остаточному читанні ухвалила закон, який дає Росгвардії право мати на озброєнні важку військову техніку. Як повідомляє сайт парламенту, «таку техніку росгвардійці зможуть застосовувати для захисту громадян, посадових осіб та військовослужбовців, гарантування безпеки при масових заворушеннях та в надзвичайних ситуаціях, а також для припинення діяльності незаконних збройних формувань».

Про те, що Росгвардія отримає важку техніку, говорив її директор Віктор Золотов невдовзі після спроби заколоту, організованого угрупованням «ПВК Вагнера».

Законопроєкт вносить поправки до закону «Про війська національної гвардії». Термін «зброя» буде замінено на термін «озброєння», а поняття «бойова техніка» буде замінено на «військова техніка», під яким розуміються «різні технічні засоби оснащення військ для бойової та повсякденної діяльності».

Як стверджують автори документа, закон «істотно розширить можливості військ національної гвардії». При цьому вони ж стверджують, що закон лише приведе чинні норми закону «у відповідність до реальності», оскільки на озброєнні Росгвардії вже зараз є транспортні літаки, бойові вертольоти і бронетранспортери. Золотов після заколоту Євгена Пригожина говорив і про те, що Росгвардія отримає танки та артилерію. Нова редакція закону дозволяє це зробити, але безпосередньо танки або будь-яка інша техніка в ній не згадуються.

Документ було внесено до Держдуми 17 липня. Тоді ж стало відомо, що президент Росії Володимир Путін перевів спецпідрозділи «Гром» зі складу МВС до структури Росгвардії.

Росгвардія була організована на базі колишніх внутрішніх військ МВС Росії. Завданням організації влади називають «забезпечення державної та громадської безпеки». Підрозділи Росгвардії, зокрема, беруть участь у війні в Україні.