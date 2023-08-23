У Тверській області РФ розбився літак, у якому міг бути Пригожин

У Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак, який, за попередніми даними, належав Євгену Пригожину. Російська агенція ТАСС з посиланням на Росавіацію пише, що прізвище голови ПВК «Вагнер» було у списку пасажирів.

За повідомленнями російських ЗМІ, літак впав у населеній місцевості. На фото у мережі з місця падіння видно бортовий номер, схожий на RA-02795. Це номер бізнес-джету, який належав Пригожину.

МНС РФ повідомило, що на борту, за попередніми даними, було десятеро осіб, всі вони загинули. Чи був на борту сам Пригожин – достеменно невідомо.

Коментарів структур Пригожина наразі немає. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone пише, що літак нібито «збили засобами ППО». Попередньо, літак летів із Москви.

Днями у мережі з’явилося відео з Пригожиним із натяками про ймовірне його перебування в Африці, де він начебто оголосив про набір нових найманців для боротьби з «терористами» в Африці. Але ідентифікувати місце і час запису того відео з Пригожиним неможливо.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі. Сам Пригожин зареєструвався у Білорусі як юридична особа з компанією щодо управління майном. Але чи з’являвся особисто Пригожин на території Білорусі після невдалого заколоту у РФ, невідомо.

Хоча у липні наближені до Пригожина Telegram-канали показували його, як нібито з Білорусі, вже згодом у мережі з’явилося фото його перебування в кулуарах російсько-африканського саміту в Санкт-Петербурзі.