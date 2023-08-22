Заступник Шойгу прибув до Лівії на запрошення Халіфи Хафтара

Російські військові високопосадовці, включно із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим, прибули до Лівії 22 серпня після отримання запрошення від промосковського військового лідера Халіфи Хафтара, повідомляє агенція France-Presse.

«Це перший офіційний візит російської військової делегації до Лівії. Під час візиту планується обговорити перспективи співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом та інші питання спільних дій», – вказали в Міноборони РФ.

Хафтар близький до російського угруповання «ПВК Вагнера», чиї бойовики охороняють військову та нафтову інфраструктуру в розділеній війною країні.

Західну частину території Лівії контролює підтримуваний ООН уряд прем’єр-міністра Абдельхаміда Дбейбі в Тріполі, східну, багату на нафту, – адміністрація, яку підтримує Хафтар.

У звіті ООН за 2020 рік ідеться, що до 1200 російських найманців підтримували Хафтара, який тоді намагався захопити Тріполі. Його наступ тривав понад рік, але був безуспішним.

Експерти кажуть, що в північноафриканській країні залишаються сотні бойовиків російського угруповання.

Вівторковий візит відбувається на тлі посилення уваги до російської діяльності в Африці –після того, як керівник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин оголосив у поширеному 21 серпня відео, нібито його підлеглі роблять Африку «вільнішою».