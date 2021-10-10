Сторони збройного конфлікту в Лівії підписали угоду про усунення іноземних сил

Сторони, які протистоять у лівійському конфлікті, підписали рамкову угоду про виведення іноземних сил зі зруйнованої війною країни, повідомили посередники ООН.

Місія ООН заявила, що спільна військова комісія, у складі якої по п’ять представників від кожної сторони, досягла домовленостей наприкінці триденних переговорів за сприяння ООН у Женеві. Спеціальний представник ООН з Лівії Ян Кубіс заявив, що угода «відповідає на вимогу лівійського народу і створює позитивний імпульс, на який слід спиратися, щоб рухатися вперед до стабільного та демократичного етапу».

Лівія перебуває в хаосі та конфліктах з часів повстання, яке спричинило повалення багаторічного диктаторського режиму Муаммара Каддафі.

Країна розділена між урядом національної згоди в Тріполі, підтримуваним ООН, а також Туреччиною та Катаром, та адміністрацією, яка контролює східні території. Сили на чолі з Халіфою Хафтаром підтримують Росія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.