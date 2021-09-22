Лівія: антиурядовий воєначальник Хафтар залишив свою армію для участі у виборах

Командувач антиурядовими силами Лівії, 77-річний Халіфа Хафтар на три місяці залишив посаду. Тепер Хафтар зможе висунути свою кандидатуру на пост глави держави, повідомляють агенції Reuters і AFP.

Вибори в Лівії призначені на 24 грудня. Голосування мало відбутися навесні 2019 року, але було відкладене після наступу армії Хафтара на Тріполі.

21 вересня лівійський парламент висловив вотум недовіри уряду національної згоди Абдель Хаміда Дбейби. Цей уряд був затверджений у березні. Передбачалося, що він працюватиме до грудневих виборів.

Після падіння режиму Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії розпочалося протистояння збройних угруповань. На цьому тлі зміцнилися дві основні політичні сили – визнаний ООН уряд національної згоди в Тріполі на чолі з Фаїзом Сараджем і опозиційний йому воєначальник Халіфа Хафтар, командувач антиурядовими силами Лівійської національної армії з центром в Тобруку.

Хафтар неодноразово відвідував Москву, мав переговори з високопоставленими російськими представниками. Офіційно Росія не підтримує жодну зі сторін конфлікту, однак очевидці розповідають про присутність на території, контрольованій загонами Хафтара, бойовиків так званої «ПВК Вагнера». Її пов'язують з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають «кухарем Путіна».

Пригожин заявляв, що у нього немає інтересів у Лівії. МЗС Росії стверджувало, що інформація про присутність «ПВК Вагнера» в Лівії ґрунтується на фальшивих даних.