Байден припускає, що за катастрофою літака Пригожина може стояти Путін – CNN

Президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою в Росії літака, який належав ватажку угруповання «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину, міг стояти президент Росії Володимир Путін. Про це увечері 23 серпня пише CNN.

«Ви можете пам’ятати, мене про це запитували», — сказав Байден Кевіну Ліптаку з CNN, посилаючись на свої ж липневі коментарі – тоді він сказав, що Пригожин має перейматися своєю безпекою після невдалого заколоту.

«Я сказав, що (на місці Пригожина – ред.) був би обережним, на чому я їду. Я точно не знаю, що сталося (сьогодні), але я не здивований», – сказав Байден.

На пресконференції в столиці Фінляндії Гельсінкі в липні Байден також пожартував, що якби був Пригожиним, то «стежив би за тим, що їм, стежив би за своїм меню».

Байден додав, що «в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін, але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь».

У Росії ввечері 23 серпня офіційно підтвердили, що засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин і військовий ватажок цієї групи бойовиків Дмитро Уткін (він, власне, і мав псевдо «Вагнер») загинули під час катастрофи літака Embraer Legacy у Тверській області РФ.