ISW проаналізував передумови та ймовірні причини смерті Пригожина

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував передумови та ймовірні причини смерті голови російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Російське міністерство оборони (МО) і Кремль знищували приватну військову компанію (ПВК) «Вагнера» та послаблювали авторитет Пригожина після повстання – і вбивство вищого керівництва «Вагнера», ймовірно, було останнім кроком до ліквідації Вагнера як незалежної організації. «Вагнер» і російські інсайдерські джерела повідомили, що Міноборони Росії нещодавно почало формувати нові ПВК для заміни «Вагнера» в Африці та на Близькому Сході та почало вербувати персонал «Вагнера», – йдеться у звіті.



У ISW звертають увагу, що російське міністерство оборони та Кремль фактично створили умови, за яких Пригожин більше не міг належним чином підтримувати контингент «Вагнера», якщо він не зможе забезпечити нове фінансування та місії для персоналу в найближчий час – ці умови могли зрештою призвести до того, що ПВК «Вагнера» поступово втрачатиме бійців, а Пригожин втратить свою актуальність і вплив.



Аналітики Інституту вивчення війни в припускають, що Пригожин намагався протистояти знищенню «Вагнера» російським МО і Кремлем, і зауважують, що «поспішна» поїздка Пригожина в Африку була відповіддю на плани та заходи ГРУ щодо підриву присутності «Вагнера» в Африці.

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Майбутнє ПВК «Вагнера» без керівника, як зазначають у ISW, залишається невизначеним.

«Пригожин і Уткін, безперечно, були обличчями «Вагнера», і їхні вбивства матимуть драматичний вплив на командну структуру Вагнера та бренд Вагнера. Командири та бійці Вагнера можуть почати боятися за своє життя або деморалізуватися. Вторгнення російського Міноборони та Кремля в операції «Вагнера» та відсутність Пригожина, який би боровся за нові можливості для персоналу «Вагнера», може ще більше призвести до деградації угруповання «Вагнера», – припускають аналітики.

У ISW вважають, що Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина.



«ISW зробить подальшу оцінку на основі припущення, що Путін віддав наказ про вбивство Пригожина, якщо не з’являться докази протилежного. Попередня постійна оцінка ISW про те, що Путін навряд чи збирався вбивати Пригожина через страх розлютити персонал Вагнера, була скасована. Путін, можливо, дійшов висновку, що він достатньо відокремив Пригожина від «Вагнера» і міг убити його, не перетворюючи Пригожина на мученика для решти персоналу «Вагнера». Майже певний наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина є, ймовірно, публічною спробою відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало Путіну та російському Міноборони збройне повстання групи Вагнера 24 червня», – додають в Інституті вивчення війни.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Повідомлялося, що літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга.

Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.