Україна повернула з російського полону ще 22 своїх захисника – Єрмак

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
«Вони (звільнені українські військові – ред.) брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Старшому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», – додав Єрмак.
6 липня в рамках чергового обміну полоненими з РФ Україна повернула додому ще 45 захисників.
У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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