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Україна повернула з російського полону ще 22 своїх захисника – Єрмак

В Офісі президента кажуть, що серед звільнених із полону два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

«Вони (звільнені українські військові – ред.) брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Старшому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», – додав Єрмак.

6 липня в рамках чергового обміну полоненими з РФ Україна повернула додому ще 45 захисників.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

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