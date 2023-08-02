Українські військовополонені, які у червні опинились в Угорщині, могли прибути туди через Туреччину

Одинадцять українських військовополонених, які у червні були перевезені з Росії до Угорщини, могли потрапити туди через Туреччину. Про це повідомляє Угорська редакція Радіо Свобода з посиланням на свої джерела.

Редакція повідомляє, що літак, яким перевозили військовополонених до Угорщини, прибув до Будапешта 7 червня не безпосередньо з Росії, а саме із Туреччини.

Крім того, на основі опитаних журналістами експертів в Угорщині вказується, що такий маршрут – з Росії, до Туреччини, а потім в Угорщину – не є дивним, оскільки Росія і раніше здійснювала обмін полоненими через цю країну. Зокрема, коли йдеться про так би мовити «делікатні та важливі» обміни.

Раніше за посередництва Туреччини і через цю країну відбувся обмін полоненими з «Азовсталі».

На початку червня зі слів віцепрем’єра Угорщини Жолта Сем’єна стало відомо, що Росія передала Угорщині групу українських військовополонених із Закарпаття. Це відбулося буцімто за посередництва Російської православної церкви. Офіційний Київ заявив, що такі передачі без участі України є порушенням міжнародного права. Наразі, за попередніми даними, шестеро осіб з тієї групи військових перебувають на території ЄС, імовірно, – в Угорщині, п’ятеро поїхали додому в Україну.

14 липня представник пресслужби української розвідки Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що РПЦ може готувати нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини.