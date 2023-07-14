РПЦ готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини – Юсов 

Російська православна церква (РПЦ) готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини. Цю інформацію в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») підтвердив представник пресслужби ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, таку інформацію отримали і зараз перевіряють. Юсов каже, що цими передачами керують спецслужби Росії, хоча здійснюють домовленості з угорською стороною представники Російської православної церкви.

«Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб. Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб», – каже Юсов.

Представник ГУР також сказав, що із частиною переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку: «До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд».

Також Юсов розповів, що п’ятеро військових з числа тих, кого повернули, розповідали про тиск з боку російських спецслужб: «Розповідають про тиск, який чинився на українських військовополонених, про різноманітні пропозиції, які під тиском до них поступали. Певний період, коли вони вже перебували на території Угорщини, вони не були вільні, були обмежені в своєму пересуванні, зв’язку. Спілкування з рідними відбувалося лише за участі третьої сторони».

Такі передачі є порушенням міжнародного права, Женевських конвенцій і прав українських військовополонених, каже Юсов.

Раніше про те, що Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених із Росії за посередництвом Російської православної церкви, повідомила агенція «РБК-Україна» з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Повідомлялося, що нібито передача має відбутися на початку вересня під час візиту представників уряду Угорщини до Росії. Підтвердження цих даних з офіційних російських чи угорських джерел немає.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня українська сторона звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. У МЗС 23 червня повідомили, що українській стороні вдалося повернути п’ять українських захисників, які були передані Москвою Будапешту.