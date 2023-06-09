У МЗС України відреагували на заяву РПЦ про передачу 11 українських військовополонених

Український уряд «не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо звільнення українських військовополонених», зазначив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи відповідні заяви.

«Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови», – наголосив Ніколенко.

Крім того, за його словами, «українська сторона просить надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу».

«Окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених», – підсумував речник МЗС.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

11 українських військовополонених угорського походження могли бути відправлені до Угорщини без відома Києва.

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.



Раніше на сайті РПЦ про це з’явилося повідомлення.

«8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка зазначала, що перевіряє інформацію про нібито передачу РПЦ Угорщині групи українських військовополонених, повідомив в коментарі РБК представник ГУР Міноборони.