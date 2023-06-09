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Угорщина підтверджує заяву РПЦ про передачу 11 українських військовополонених. Київ не коментує

11 українських військовополонених угорського походження могли бути відправлені до Угорщини без відома Києва. Українська сторона наразі офіційно не коментувала це повідомлення

Віце-прем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

11 українських військовополонених угорського походження могли бути відправлені до Угорщини без відома Києва. Українська сторона наразі офіційно не коментувала це повідомлення

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.

Раніше на сайті РПЦ про це з’явилося повідомлення.

«8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської Православної Церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка перевіряє інформацію про нібито передачу РПЦ Угорщині групи українських військовополонених, повідомив в коментарі РБК представник ГУР Міноборони.

Радіо Свобода звернулося до МЗС щодо заяви угорської сторони.

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