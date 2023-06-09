Угорщина підтверджує заяву РПЦ про передачу 11 українських військовополонених. Київ не коментує

Віце-прем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

11 українських військовополонених угорського походження могли бути відправлені до Угорщини без відома Києва. Українська сторона наразі офіційно не коментувала це повідомлення

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.



Раніше на сайті РПЦ про це з’явилося повідомлення.

«8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської Православної Церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка перевіряє інформацію про нібито передачу РПЦ Угорщині групи українських військовополонених, повідомив в коментарі РБК представник ГУР Міноборони.

Радіо Свобода звернулося до МЗС щодо заяви угорської сторони.