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МЗС: в Україну повернули ще двох військовополонених із Угорщини

«Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п’ять українських захисників», – Олег Ніколенко

Українським дипломатам вдалось повернути на Батьківщину ще двох військовополонених, який РФ нещодавно передала Угорщині, йдеться в повідомленні спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

«Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п’ять українських захисників», – написав Ніколенко.

За його словами, робота над поверненням ще шести українських захисників, які перебувають в Угорщині, наразі ще триває.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня українська сторона звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Українські дипломати станом на 19 червня не отримали доступу до військовополонених, яких РФ передала Угорщині.

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