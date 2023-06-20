В Україну вдалося вивезти трьох українських військовополонених із Угорщини – МЗС

Посольство України в Будапешті організувало виїзд із Угорщини трьох українських військовополонених, повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників», – повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня українська сторона звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Українські дипломати станом на 19 червня не отримали доступу до військовополонених, яких РФ передала Угорщині.