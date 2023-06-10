ГУР щодо передачі полонених Угорщині: «немає інформації, що вони дійсно на свободі»

Наразі в України немає інформації про те, що факт передачі українських полонених Російською православною церквою Угорщині дійсно відбувся, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Оскільки Україна – це цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі», – заявив він.

За словами Юсова, Україна «говоритиме з усіма учасниками передачі військових та з’ясовуватиме деталі».

«А все інше ми з’ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат», – заявив він.

Представник ГУР наголосив, що «Москва не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах».

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

11 українських військовополонених угорського походження могли бути відправлені до Угорщини без відома Києва.

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.



Раніше на сайті РПЦ про це з’явилося повідомлення.

«8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка зазначала, що перевіряє інформацію про нібито передачу РПЦ Угорщині групи українських військовополонених, повідомив в коментарі РБК представник ГУР Міноборони.