МЗС: дії Будапешта ставлять під сумнів гуманітарні мотиви вивезення 11 українських військовополонених з РФ

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення 11 українських військових до Угорщини.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, українська влада продовжує вживати «активних заходів» задля повернення додому українських військовополонених, яких «Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії».

За його словами, спроби українських дипломатів встановити прямий контакт з цими громадянами України поки що не мали успіху.

«Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються», – написав він у фейсбуці.

МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня українська сторона звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу.