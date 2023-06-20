Українські військовополонені в Угорщині: у ГУР МО розповіли деталі

Українське Міністерство закордонних справ звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до 11-ти українських військовополонених , які за даними МЗС, Угорщина вивезла з Росії.

, які за даними МЗС, Угорщина вивезла з Росії. Український консул, написав у Фейсбук речник МЗС Олег Ніколенко , мав би оцінити фізичний та психологічний стан військовополонених, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

, мав би оцінити фізичний та психологічний стан військовополонених, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина як держава не причетна до обміну 11 українських військовополонених із Росією. Каже, що переговори вели релігійні організації. Про це він заявив під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) .

заявив, що Угорщина як держава не причетна до обміну 11 українських військовополонених із Росією. Каже, що переговори вели релігійні організації. Про це він під час виступу в . Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач заявив, що більшість військових мали угорське громадянство, а решта «отримали статус біженця в Угорщині». Каже вони самі захотіли приїхати до Угорщини, тепер вільні. І угорський уряд, мовляв, більше не відстежує їхнє переміщення.

Що відомо наразі про цих українських військовополонених? Як вони опинилися в Угорщині? Яке з ними поводження? І які механізми їхнього повернення в Україну? Про це Радіо Свобода розповів в ефірі програми Свобода.Ранок представник Головного управління розвідки Міноборони України та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

– Пане Юсов, чи відомі імена полонених і обставини, за яких вони опинилися в Угорщині?

– Українська сторона не може підтвердити імена цих людей. Тому що імена цих людей, згідно міжнародного права, мав би підтвердити Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а йому у свою чергу інформацію мала б надати держава-агресорка. І, в даному випадку, інша держава (Угорщина – ред.), яка є так само підписантом всіх угод, зокрема Женевських конвенцій, мала би проінформувати міжнародні структури про це.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не поінформований про це

Але ми досі нічого цього не маємо. Міжнародний Комітет Червоного Хреста не поінформований про це. Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. І Міноборони Російської Федерації не підтверджувало факт передачі.

У нас є попередній список, є список, втім отриманий із інших джерел, зокрема оперативними каналами. Тобто ми не можемо називати його офіційним.

Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Російської Федерації декілька місяців тому. Там було 13 прізвищ. Є список ймовірно 11-ти, які були передані.

...перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом

Але те, що ми зараз взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Тому що подія, яка, ймовірно, могла бути абсолютно позитивною і стосуватися дотримання міжнародного права і порятунку життя людей і наших захисників, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом, насамперед з боку Російської Федерації, яка проводить ІПСО з метою відбілювання власної так званої «РПЦ», з метою розсварити і зіпсувати імідж зокрема Угорщини в євроспільноти і не розсварити Україну з якимись, можливо, партнерами.

Подальша їхня доля? Ми про неї чули переважно в односторонньому порядку від офіційних осіб іншої держави. Але не від них особисто. І Україна не мала доступу до звільнених військовополонених. І є інформація, зокрема від родичів частини полонених, що насправді вони не були звільнені весь цей час.

Насправді вони знаходилися в умовах під наглядом, контактний зв'язок був обмежений, зв'язок з рідними у тому числі в присутності третіх осіб і обмежений, лімітований. Тобто дуже прикра ситуація.

– Пане Юсов, але ж неофіційно ви вже знаєте, хто ці люди, їхні імена? Можливо, родичі їхні зверталися?

– Так, у нас є розуміння про ймовірний перелік цих осіб. Але для цього ми повинні отримати можливість комунікації з ними усіма, і родичі повинні поспілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулося.

Був запит з боку Угорщини, запит конкретно стосовно військовополонених

Був запит з боку Угорщини, запит конкретно стосовно військовополонених. І цьому є підтвердження, у тому числі документальне. Ці військовополонені у невідомий спосіб, ймовірно, потрапили на територію Угорщини.

І далі Україна не мала з ними можливості і по сьогодні повноцінного зв’язку і контакту. Можливо, після останніх подій, останнього розголосу, зокрема на рівні ЄС, Єврокомісії, ми отримаємо якісь зміни у цій ситуації. Дуже хотілося б в це вірити.

– Наразі держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач каже: «країна більше не відстежує їхнє переміщення». Якщо ми правильно зрозуміли, то це означає, що ці полонені на волі, не в полоні більше, їх просто відпустили. Вони в Угорщині чи де вони знаходяться?

– Ми ж розуміємо абсурдність цієї тези. Тобто як, наприклад, Російська Федерація розповідала про те, що вона не має відношення до подій на Донбасі і багато інших дурниць. Ось тут якісь такі наративи простежуються.

Україна цінує допомогу будь-яких країн, урядів, інституцій в захисті і звільненні наших військовополонених

Якщо хочеш зробити добре діло, то зроби його належним чином, а тобі за це подякують. І Україна, безумовно, цінує і цінуватиме допомогу будь-яких країн, урядів, інституцій в захисті і звільненні наших військовополонених. Але тут ми маємо справу зі свідомою дезінформацією. Тому що, якщо вони вільні люди – спочатку поінформуйте про їхній перелік, про факт переміщення.

Мова йде про військовополонених, які захищені Женевськими конвенціями, які в тому числі взяла на себе зобов’язання підтримувати Угорщина. Це означає, зокрема, що умови їхнього перебування, їхній стан має бути відстежений і перевірений як Україною, так і Міжнародний Комітетом Червоного Хреста, міжнародними інституціями. Нічого цього не було. Все інше – це політичні заяви.

– Чи можливо, що деякі з цих людей, чи всі вони, можуть мати подвійне громадянство: українське і угорське в тому числі? Чи дає це, в такому випадку, право Угорщині вступати у ці перемовини з Росією і забирати собі цих військовополонених?

– Мова йде про українських військовополонених, які знаходилися на території Російської Федерації як українські громадяни і українські військовополонені, захоплені державою-агресоркою. Все інше – це трактування.

Так, у нас, за деякою інформацією, є відомості про те, що частина могли мати також і угорський паспорт.

Але, по-перше, мова йде взагалі не про всіх і навіть не про більшість тих, про яких ми зараз чуємо. Далі маніпуляції могли бути дуже різні.

В який спосіб і коли вони отримали це громадянство? Це також питання, яке треба окремо з’ясувати.

Це є тиск на людину, яка знаходиться в скрутних обставинах

Ми розуміємо, що військовополонені – це вразлива категорія. І коли людина знаходиться в жахливих умовах полону, а їй пропонують різні речі, які межують іноді з порушенням законодавства твоєї країни або почуттям обов’язку, чи патріотичними почуттями (я не буду продовжувати перелік, тому що це чутливі теми), ми розуміємо, що це є тиск на людину, яка знаходиться в скрутних обставинах...

І для того, щоб пересвідчитися, що це вільні люди, які роблять самостійний висновок, напевне, держава Україна, міжнародні організації, їхні родичі мають отримати безперешкодний контакт з цими людьми. І далі, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб вони отримали належну допомогу, реабілітацію і були в доброму самопочутті та в безпеці.

– Пане Юсов, зараз є якесь бачення, які шляхи повернення цих людей в Україну?

– Питання відпрацьовуються.

Я переконаний, що ми отримаємо відповіді на ці питання. Питання в тому, які будуть висновки зроблені.

Мова йде про державу-члена ЄС, члена НАТО

І якщо угорські представники наполягатимуть на тому, що нічого такого дивного у їхніх діях немає, і будуть продовжувати подібні спецоперації з Російською Федерацією на її користь і в подальшому, то, напевне, це буде викликати серйозні питання на міжнародному рівні і і України, і у наших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що мова йде про державу-члена ЄС, члена НАТО.

І в даній ситуації ми могли б не мати взагалі ніяких ось таких розмов, а подякувати один одному за співпрацю в гуманітарній площині і рухатися далі. Чого, на жаль, не маємо.

Ми маємо ігнорування фактично з боку іншої держави міжнародного права, українського права і українського суверенітету по відношенню до наших громадян і військовополонених, українських захисників в російському полоні.