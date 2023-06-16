Україна дізналась місце перебування 11 полонених, яких РФ передала Угорщині – Котенко

Україні вдалося встановити місце перебування полонених військовослужбовців, яких утримують на території Угорщини, повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

«Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – повідомив Котенко.

За його словами, наразі встановлено прізвища полонених, маршрут їхнього переміщення до Угорщини, а також повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.

«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей», – зауважив Котенко.

Він додав, що до повернення захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн минулого тижня повідомив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.

11 українських військовополонених угорського походження, якщо і були відправлені до Угорщини, то без відома Києва. Офіційний Київ заявив, що український уряд «не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо звільнення українських військовополонених».

Також на сайті РПЦ опублікували таке повідомлення: «8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях».

10 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що в України немає інформації про те, що факт передачі українських полонених Російською православною церквою Угорщині дійсно відбувся і що ці люди на свободі.