«Можливо, це була приватна акція»: в уряді Угорщини кажуть, що не знали про звільнення українських полонених із Росії

В уряді Угорщини кажуть, що не знали про про буцімто звільнення українських військовополонених із Росії, про що стало відомо минулого тижня. Угорська служба Радіо Свобода (Szabad Európa) поспілкувалася з чотирма незалежними джерелами, щоб спробувати розкрити передумови цієї події.

Повідомляється, що серед джерел – урядові, дипломатичні та незалежні особи. Всі чотири джерела одностайно заявили, що звільнення відбулося під винятковим наглядом віцепрем’єра Жолта Семьєна. Ніхто інший не був ініційований урядом у цій справі, щоб бути відповідальним за підготовку та організацію такого дипломатично чутливого кроку з участю трьох країн.

Всі четверо джерел повідомили, що ні міністр закордонних справ Петер Сійярто, ні голова канцелярії прем’єра не знали про операцію, і «велике питання» – наскільки сам прем’єр-міністр Віктор Орбан був причетний до цього. Кілька людей припустили, що відповідні спецслужби також не були поінформовані.

«Є значне обурення з боку відповідальних членів уряду, стурбованих тим, що сталося, у кількох аспектах. З одного боку, якими б пониженими не були угорсько-українські відносини, у такому делікатному питанні, ймовірно, існувала б якась форма обміну інформацією між Будапештом і Києвом, якби це не була приватна акція», – йдеться в публікації з посиланням на джерела.

Одне з джерел каже, що «після того, як всім стало очевидно, що угорським урядом можна маніпулювати з Росії на рівні віцепрем’єра», Кабінет міністрів просто обрав «стратегію мовчання», сподіваючись, що «справа буде забута якомога швидше». Жодне з джерел видання не знає нічого про те, де зараз перебувають ці одинадцять осіб.

Повідомляється, що до віцепрем’єра, в канцелярію прем’єра і в МЗС були надіслані запитання щодо справи, і відповіді будуть опубліковані в разі їх отримання.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн минулого тижня повідомив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання.

«Все це є жестом Російської православної церкви щодо Угорщини, цим люди завдячують своєю свободою», – сказав Жолт Семьєн atv.hu, але не розкрив подробиць.

11 українських військовополонених угорського походження, якщо і були відправлені до Угорщини, то без відома Києва. Офіційний Київ заявив, що український уряд «не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо звільнення українських військовополонених».

Також на сайті РПЦ опублікували таке повідомлення: «8 червня з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях».

10 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що в України немає інформації про те, що факт передачі українських полонених Російською православною церквою Угорщині дійсно відбувся і що ці люди на свободі.