ГУР: передача 11 поранених Угорщині перетворюється на «драматичний детектив з політичним підтекстом»

Після передачі російською стороною військовополонених до Угорщини, їх не звільнили, заявив в ефірі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



«Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований», – сказав він в ефірі програми «Свобода ранок».



За його словами, нині Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може.

Згідно з міжнародним правом, пояснює Юсов, це мав би зробити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, у свою чергу, інформацію мала надати держава-агресор, якою є Росія, та інша держава, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто якою є Угорщина.



«Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресор. Ми чекаємо на офіційні підтвердження, на доступ до, ймовірно, 11 українських захисників. У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому – там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані. Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО...Ми повинні отримати комунікацію з усіма і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось», – пояснює представник ГУР.





За його словами, українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечувала факт цієї операції.

«До того моменту, поки інформація не стала публічною в ЗМІ, потім її не оприлюднила в односторонньому порядку РПЦ і лише потім представники угорського уряду насправді почали достатньо різну інформацію надавати. Спочатку казали, що вони військовополонені, потім, що вони – вільні люди, що вони самі звернулись. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно стосовно військовополонених. Цьому є підтвердження, у тому числі документально», – розповів Юсов.



Раніше Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач в коментарі CNN повідомив, що більшість з цих військових мали угорське громадянство, а решта «отримали статус біженця в Угорщині». Також повідомив, що вони самі захотіли поїхати до Угорщини і тепер вільні. За його словами, угорський уряд більше не відстежує їхнє місце перебування.

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив, що групу українських військовополонених із Закарпаття 8 червня Росія передала Угорщині на її прохання. 9 червня українська сторона звернулася до Будапешта з проханням невідкладно забезпечити до українців доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Українські дипломати станом на 19 червня не отримали доступу до військовополонених, яких РФ передала Угорщині.