ЗСУ нищать склади з російською технікою. Вибухи у Воронежі. Чи буде канабіс у законі?

Кількість російських обстрілів на південному напрямку дещо знизилась. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. З чим це пов'язано?

В окупованому Мелітополі російські сили все частіше влаштовують облави у пошуках диверсантів. Про це каже законний міський голова Іван Федоров. Кого шукають окупаційні війська серед місцевих жителів?

Російська православна церква (РПЦ) знову готує незаконну передачу українських військовополонених до Угорщини без згоди України, пише «РБК-Україна» з посиланням на спецслужби. Як можна запобігти незаконним діям?

Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу. Попри більшість голосів у парламенті, задоволеними законопроєктом залишилися не всі. Які застереження від закону та в чому його головні переваги?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: