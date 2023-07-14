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Війна

ЗСУ нищать склади з російською технікою. Вибухи у Воронежі. Чи буде канабіс у законі?

  • Кількість російських обстрілів на південному напрямку дещо знизилась. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. З чим це пов'язано?
  • В окупованому Мелітополі російські сили все частіше влаштовують облави у пошуках диверсантів. Про це каже законний міський голова Іван Федоров. Кого шукають окупаційні війська серед місцевих жителів?
  • Російська православна церква (РПЦ) знову готує незаконну передачу українських військовополонених до Угорщини без згоди України, пише «РБК-Україна» з посиланням на спецслужби. Як можна запобігти незаконним діям?
  • Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу. Попри більшість голосів у парламенті, задоволеними законопроєктом залишилися не всі. Які застереження від закону та в чому його головні переваги?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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