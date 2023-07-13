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Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на півдні – Маляр

За словами Ганни Маляр, російська армія на південних напрямках застосовує всі наявні резерви

Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському триває, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері 13 липня.

«На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах», – заявила вона.

За словами Маляр, російська армія на південних напрямках застосовує всі наявні резерви.

«Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась», – додала вона.

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Крім того, урядовиця повідомила про важкі бої на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно», – написала Маляр.

За даними Генштабу протягом дня 13 липня, армія РФ й надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

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