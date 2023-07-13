Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на півдні – Маляр

Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському триває, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері 13 липня.

«На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах», – заявила вона.

За словами Маляр, російська армія на південних напрямках застосовує всі наявні резерви.

«Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась», – додала вона.

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Крім того, урядовиця повідомила про важкі бої на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно», – написала Маляр.

За даними Генштабу протягом дня 13 липня, армія РФ й надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.