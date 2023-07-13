На Запоріжжі у Росії великі проблеми? Чому збунтувався командувач 58-ї армії РФ

11 липня російські ЗМІ повідомили про усунення з посади командувача 58-ї армії РФ генерал-майора Івана Попова. Ця російська армія воює у Запорізькій області, де з початку червня розвивається наступ Сил оборони України.

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Зокрема – Попов нібито доповів голові Генштабу РФ Герасимову про необхідність ротації підрозділів, які тривалий час перебувають «на передку» – але отримав відмову. Після цього Попов нібито пригрозив звернутися особисто до Путіна – і був зміщений.

А вже за два дні депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв – який сам раніше командував 58-ю армією – поширив аудіоповідомлення, на якому Попов сам розповідає про причини свого усунення.

«Я не мав права брехати і озвучив усі проблемні питання, що існують в армії, щодо бойової роботи, щодо забезпечення, загострив увагу на головній трагедії сучасної війни – відсутності контрбатарейної боротьби, розвідки і масової загибелі та каліцтв наших з вами братів від артилерії противників. Висловив це на найвищому рівні. У зв'язку з цим, мабуть, начальники відчули в мені якусь небезпеку. За один день приготували наказ і мене позбулися», – повідомив генерал-майор загарбників.

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За словами Попова, командувати 58-ю армією поставили генерал-лейтенанта Дениса Ляміна, а сам Попов чекає на вказівки від Міноборони. Своє зміщення генерал-майор назвав «ударом з тилу» у той час, як його колишні підлеглі намагаються відбивати атаки ЗСУ на південь від Оріхова – одну з найнебезпечніших ділянок фронту для військ РФ.

Головні питання випуску:

Чому Герасимов прибрав генерал-майора Попова, який розповів йому правду про війну на Півдні?

Чи можете бунт в армії РФ – у відповідь на ігнорування Кремлем проблем у лавах російських військ?

І що зараз відбувається на південь від Оріхова?