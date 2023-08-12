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Контрнаступ на півдні: Тарнавський заявив про «відбиті території» на Таврійському напрямку

Ілюстраційне фото. Український військовослужбовець завантажує набої для кулемета на танку під час вишколу біля лінії фронту в Запорізькій області, 29 березня 2023 року

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 12 серпня повідомив про перебіг бойових дій на півдні України.

«Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють», – заявив він.

Тарнавський повідомив про 1303 вогневих завдань, виконаних артилерійськими підрозділами за добу.

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«За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі – 80, поранені – 160, полонені – 2). Знищено 7 одиниць військової техніки противника», – додав командувач.

Крім того, він прозвітував про три знищених російських склади боєприпасів.

Раніше Генеральний штаб повідомив про «частковий успіх» Збройних сил у районі селища Роботине на Запоріжжі.

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