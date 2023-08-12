В ISW повідомили про значне тактичне просування українських сил на заході Запорізької області

Українські війська здійснили значне тактичне просування в західній частині Запорізької області, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«11 серпня українські війська здійснили значне тактичне просування в західній частині Запорізькій області під час продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту. Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська досягли північної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова), хоча постійність і масштаби цих позицій наразі незрозумілі», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначають, що українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на послаблення оборони Росії.

«Здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська виклали значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент обмежені», – додають в ISW.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 11 серпня повідомив про рух вперед українських військових і успіхи на Таврійському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.